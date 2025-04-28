Система ПВО сбила 115 украинских беспилотников над Россией

Системой противоздушной обороны с вечера воскресенья и по утро понедельника перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, большую часть БПЛА сбили над Брянской областью – 102. Девять дронов нейтрализовали над Крымом, два – над Курской областью и по одному – над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Беспилотники были уничтожены за период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля.

Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате массированного налета дронов ВСУ в Брянске погиб один мирный житель, еще одна жительница получила ранение и была доставлена в больницу. По данным главы региона, в результате атаки ВСУ был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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