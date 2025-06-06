Под Калининградом восьмилетний мальчик попал в больницу после нападения пчел

В Калининградской области восьмилетний ребенок пострадал от нападения роя пчел. Об этом сообщают местные СМИ.

Мальчик пошел в поле пасти овец. Ребенок находился под присмотром дедушки, когда на него напали пчелы.

Родители достали из тела школьница 60 жал, но ему становилось хуже, тогда приняли решение вызвать скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии анафилактического шока из-за аллергической реакции. В настоящее время мальчик находится под присмотром медиков.

Накануне сообщалось, что в Омской области домашние пчелы убили собаку и покусали двух женщин.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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