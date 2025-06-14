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Суббота, 14 июня 2025, 13:55 мск

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Взрыв газа в Архангельске: погибли двое, возбуждено уголовное дело

При взрыве газа и последовавшем пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Архангельске погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Пожар ликвидирован в 11:30. К сожалению, при разборе конструкций обнаружены двое погибших», – сказано в сообщении.

Взрыв газа в квартире на втором этаже в жилом доме на улице 100-й Дивизии, 4 произошел сегодня утром. В результате происшествия обрушилась кровля здания. Сообщалось, что под завалами могут быть два человека.

В тушении возгорания были задействованы 23 человека с применением шести единиц техники.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Архангельск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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