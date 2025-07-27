В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА, аэропорт Пулково приостановил работу

Опасность атаки бесплотников объявлена в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил о возможном ограничении мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», – говорится в сообщении.

В целях безопасности в санкт-петербургском аэропорту Пулкова введены ограничения. Авиагавань временно не принимает и выпускает самолеты, сообщила Росавиация.

Добавим, в соседней Псковской области силы ПВО сегодня утром сбили шесть дронов ВСУ, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале. До этого губернатор сообщил об уничтожении одного вражеского БПЛА в Невельском муниципальном образовании.

Напомним, за прошедшую ночь, по информации Минобороны, над территорией России были сбиты 99 украинских беспилотников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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