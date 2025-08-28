В Вологодской области ограничат скорость мобильного интернета

Скорость мобильного интернета будет ограничена в Вологодской области. Об этом сообщает министерство цифрового развития региона. Проводной интернет остается доступен, подчеркнули в ведомстве.

Жителям рекомендовано скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Жителям региона также посоветовали иметь запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов.

«Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры», – отметили в минцифры.

Аналогичные меры безопасности на фоне атак украинских дронов введены во многих регионах страны. Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики начали увеличивать скорость мобильного интернета и уже сократили зоны с ограничением его работы.

Вологда, Наталья Петрова

