Аэропорт Пулково возобновил работу в полном объеме

В петербургском аэропорту Пулково полностью сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал о возобновлении в Пулково обслуживания рейсов на выпуск «по согласованию с соответствующими органами». Позже в авиагавани сняли ограничения на прием воздушных судов.

В самой авиагавани предупредили пассажиров о вынужденной корректировке времени прибытия и отправки рейсов. «Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшего восстановления расписания, – сообщается в телеграм-канале воздушной гавани. – Тем не менее корректировки времени вылетов и прибытия будут вынуждено вноситься. Просим отслеживать информацию по вашему рейсу на онлайн табло аэропорта». В Пулково также просят внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.

План «Ковер» ввели в петербургском аэропорту ночью из-за массированной атаки украинских дронов на Ленинградскую область. Ограничения действовали более 7 часов. За время перерыва в работе было задержано 48 рейсов, на запасные аэродромы ушло 12 рейсов, отменено 23, уточнил оператор Пулково – компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Ночью также вводились ограничения в аэропортах Иванова, Пскова и Ярославля. Воздушные гавани возобновили работу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

