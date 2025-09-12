Женщина пострадала при налете дронов ВСУ на Ленинградскую область

Жительница Лужского района Ленинградской области пострадала в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника на частный жилой дом. Ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине», – написал он в своем тг-канале.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Лужскую больницу, уточнил глава региона.

Минобороны России ранее сообщило, что с 08:00 мск до 12:00 мск силы ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над Белгородской и Ленинградской областями, пять из них сбили в Ленобласти.

Ночью над Ленинградской области было уничтожено 28 вражеских беспилотников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube