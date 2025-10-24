В Ленобласти возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием автобуса, в результате которой один человек погиб и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Первоначально сообщалось о семи пострадавших, но позже один из них скончался в больнице, пояснили в полиции.

По уточненным данным, ДТП произошло около 13:20 на автодороге Санкт-Петербург – Ручьи около деревни Большая Ижора в Ломоносовском районе. Рейсовый автобус под управлением 63-летнего водителя столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ», за рулем которого находился водитель-ровесник.

Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

