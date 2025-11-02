В Ленобласти произошел еще один пожар с гибелью двоих детей

В Ленинградской области сегодня произошел еще один пожар, жертвами которого стали дети. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

В СНТ «Строитель» Лужского района загорелся частный дом. После ликвидации возгорания обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей 5 и 12 лет.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при топке печи или аварийная работа электропроводки.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Сегодня утром в Ломоносовском районе Ленобласти при пожаре в частном доме погибли отец и двое детей в возрасте 13 и 9 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

