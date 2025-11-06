БПЛА атаковали энергообъекты в Костромской области

Средства противоздушной обороны отразили атаку беспилотников на город Волгореченск Костромской области. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников. По его словам, сейчас специалисты устраняют последствия на объектах энергетики.

«Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», – сообщается в телеграм-канале главы региона.

Как уточнил губернатор, электроснабжение в результате воздушной атаки не нарушено, пострадавших нет.

Глава региона проводит оперативный штаб в связи с атакой БПЛА. Все системы Костромской области работают в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на Волгоград погиб мирный житель, в промзоне ликвидируют пожар.

Кострома, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

