Атаку БПЛА отразили на Костромской ГРЭС – губернатор

На Костромской ГРЭС отражена атака беспилотников, сообщил губернатор Сергей Ситников. Он выехал на место происшествия в город Волгореченск.

«В центре внимания – работа оперативных служб и обеспечение безопасности людей. Глава региона встретится с руководством Костромской ГРЭС, чтобы обсудить ситуацию на предприятии после отражения атаки БПЛА», – сообщается в телеграм-канале губернатора.

В регионе отменили угрозу атаки беспилотников. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Утром Ситников сообщал об отражении атаки дронов на Волгореченск. Он отметил, что на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Губернатор уточнил, что пострадавших нет, электроснабжение не нарушено.

Добавим, что по итогам заседания регионального оперативного штаба, которое прошел губернатор, было принято решение закрыть на один день в целях безопасности детсады и школы Волгореченска. «Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности», – сообщается в тг-канале главы региона.

Кострома, Наталья Петрова

