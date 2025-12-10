Мигрантам запретили работать в такси и доставке Петербурга до конца 2026 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов до конца 2026 года продлил действие запрета на трудоустройство иностранцев таксистами и курьерами. Соответствующее постановление он подписал на основе анализа рынка труда. Запрет действует с августа текущего года.

Как отметили в Смольном, введение запрета не оказало негативного влияния на функционирование рынка труда и не привело к дефициту рабочей силы в такси и доставке. Доля мигрантов в этих сферах была незначительной.

«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен», – подчеркнул Беглов.

Решение о продлении запрета принято с учетом безопасности и экономических интересов России и согласовано с трехсторонней комиссией по трудовым отношениям.

Власти Петербурга рассчитывают, что это решение будет способствовать «борьбе с теневой занятостью, повышению качества и безопасности услуг в сфере такси и курьерском секторе, а также созданию возможностей подработки для российских граждан, в том числе – для молодежи и студентов».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

