Украинский беспилотник перехватили в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации беспилотника в регионе утром 16 декабря.
«По предварительным данным, БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленобласти», – написал он в своем телеграм-канале. Информации о последствиях на земле нет.
Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Дрозденко предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.
Минобороны РФ ранее сообщило, что за ночь над российскими регионами сбито 83 украинских дрона.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»