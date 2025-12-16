российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 декабря 2025

Украинский беспилотник перехватили в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации беспилотника в регионе утром 16 декабря.

«По предварительным данным, БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленобласти», – написал он в своем телеграм-канале. Информации о последствиях на земле нет.

Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Дрозденко предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за ночь над российскими регионами сбито 83 украинских дрона.

