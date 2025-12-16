СК задержал охранницу петербургской школы, где ученик ранил ножом учительницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после нападения девятиклассника с ножом на учительницу в школе в Санкт-Петербурге. Фигурантом дела стала сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в этот день в учебном заведении. Ее задержали.

«Предварительно установлено, что на входе в здание школы, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей, охранник не предприняла мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление», – сообщает городской главк СК РФ.

Охранницу доставили в следственный отдел для дачи показаний.

Напомним, 15 декабря девятиклассник общеобразовательной школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга трижды ударил ножом учительницу математики, после чего предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Педагога и ученика госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, причиной инцидента стало выставление плохой оценки.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube