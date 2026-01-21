В Вологодской области мужчина выпил пиво и впал в кому

В Вологодской области мужчина попал в больницу в коматозном состоянии после застолья с коллегой по работе. Об этом сообщает телеграм-канал «35Media».
Пострадавший приехал на заработки в Шексну, после смены вместе с напарником выпил пива. После посиделок мужчины задремали. Позже один из них проснулся и безуспешно попытался разбудить коллегу. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, но и медикам не удалось привести его знакомого в чувство.
Мужчину доставили в местный стационар, а затем перевели в Вологодскую областную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего кому и алкогольную интоксикацию. По последним данным местных СМИ, он до сих пор находится в коматозном состоянии.
Медиков предположили, что пострадавший отравился суррогатным алкоголем. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники полиции изъяли более 100 тысяч литров суррогатного алкоголя. Подпольный цех по производству алкогольных напитков с тремя конвейерными лентами был оборудован в нежилом помещении на территории одного из поселков Гатчинского района.
Вологда, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»