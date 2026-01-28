В Санкт-Петербурге учителям раздали методички о «правильной» подаче детям информации о блокаде. Пособие вызвало очень много вопросов

В школах Санкт-Петербурга учителям раздали методички с рекомендациями по проведению занятий по теме блокады города-героя Ленинграда.

Методическое пособие принадлежит авторству Академии постдипломного образования (АППО). В Интернете уже гуляют выдержки из методички. К примеру: говоря о блокаде Ленинграда с учениками, учителям рекомендовано избегать эмоциональных манипуляций, не принуждать детей испытывать те или иные чувства, предлагая детям лично определять спектр своих переживаний. Не нужно также заставлять детей отождествлять себя с блокадниками, переноситься в пошлое, «представлять, как рядом падают бомбы» и так далее, поскольку такие приемы опасны для «психического здоровья детей».

Учителям предлагается избегать и обобщений типа «все немцы – преступники», «все блокадники – герои», потому что участники блокады были живыми людьми и совершали «свободный выбор между добром и злом». Рекомендуется также соблюдать равновесие в представлении «позитивной» и «негативной» информации о блокаде Ленинграда, чтобы не стрессовать учеников негативом, напоминая, что в жизни блокадников были и светлые и радостные моменты, дававшие позитивный настрой на будущее.

«Я сначала не поверил своим глазам. Перечитал два раза. Итак, шел четвертый год войны России против объединенного запада. И 83-й год с момента прорыва блокады Ленинграда. Петербургская академия постдипломного образования направляла учителям инструкцию: не надо слишком эмоционально рассказывать школьникам о блокаде. Не надо говорить, что все блокадники герои. Не надо предлагать детям представлять, каково это, получать в день 125 грамм хлеба и жить в детдомах. Эмоционально слишком. У меня простой вопрос: где репрессии? Когда показательный процесс над авторами этой писульки? Они наносят вред в тысячу раз страшнейший, чем любые диверсанты – где реакция государства? Верховный главнокомандующий только что цветы на Пискаревском кладбище возлагал, для него блокада не абстракция, а личное семейное воспоминание – может быть, ему стоит показать академическую инструкцию?!» – возмутился в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» Андрей Перла.

Напомним, что в декабре 2025 года Академия Постдипломного образования уже засветилась в большом скандале. Как сообщал тг-канал BAZA, из двух учебных заведений Санкт-Петербурга уволили семейную пару преподавателей, которые руководили радикальной проукраинской сектой «Школа единого принципа», молившейся за президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о профессоре и докторе педагогических наук «Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования» Ольге Дадудовой и ее супруге, доценте кафедры истории педагогики Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена Сергее Христофорове. По информации Базы, их уволили 29 декабря 2025 года.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

