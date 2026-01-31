Губернатор объяснил новые перебои со светом в Мурманске и Североморске

В Мурманской области аварийная бригада устраняет повреждение на линии электропередачи, которое привело к частичному отключению электричества в Мурманске и Североморске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

По его данным, на линии выявлено повреждение защитного троса. Энергетики уже работают на месте. Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Отопление в квартирах сохраняется, однако теплоносителю необходимо набрать температуру, отметил Чибис.

В микрорайоне Большое Сафоново в Североморске зафиксирован технологический сбой на сетях теплоснабжения, аварийная бригада приступила к устранению, добавил губернатор.

Для жителей двух городов работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть еду и получить горячее питание.

Напомним, утром 31 января Мурманск и Североморск частично остались без света из-за отключения линии электропередачи. По данным компании «Россети Северо-Запад», в течение первых минут электроснабжение части обесточенных потребителей было восстановлено. Котельные переведены на резервные схемы. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов. Всего в работах задействовано 89 специалистов и 39 единиц спецтехники. Ранее восстановленные опоры на данной ЛЭП не повреждены. Работы по полному устранению всех последствий нарушения будут вестись непрерывно, заверили энергетики.

Мурманск, Наталья Петрова

