российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 февраля 2026, 12:38 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге мусоровоз протаранил автомобиль ГИБДД

В Санкт-Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД. В результате пострадал полицейский. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на Пулковском шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадавших не было.

«На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящий служебных автомобилей. В результате аварии один из полицейских с травмами госпитализирован», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Ленинградской области полицейские задержали наркоторговца, который сбил одного из стражей порядка и пытался избавиться от запрещенных веществ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,