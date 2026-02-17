В Петербурге мусоровоз протаранил автомобиль ГИБДД

В Санкт-Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД. В результате пострадал полицейский. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на Пулковском шоссе. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадавших не было.

«На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящий служебных автомобилей. В результате аварии один из полицейских с травмами госпитализирован», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне в Ленинградской области полицейские задержали наркоторговца, который сбил одного из стражей порядка и пытался избавиться от запрещенных веществ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

