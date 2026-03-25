Губернатор Петербурга сообщил о последствиях атаки БПЛА на Кронштадт

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Кронштадт, повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня в Кронштадте силами ПВО отражена атака БПЛА. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей», – написал он в Max.

Беглов уточнил, что пострадавших нет, для жителей пострадавших домов сейчас организуется пункт горячего питания.

Губернатор Северной столицы провел в Кронштадте заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки 56 дронов ВСУ на регион. По его данным, в Выборге в результате атаки повреждена кровля жилого дома, в Усть-Луге в зоне порта возник пожар.

Петербургский аэропорт Пулково в целях безопасности не принимал и не отправлял самолеты на протяжении почти восьми часов. 46 рейсов было задержано, еще 21 отменен. Воздушная гавань возобновила работу в 9:10 мск, сообщила Росавиация.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube