Беглов сообщил о ликвидации последствий утренней атаки БПЛА на Петербург

В Санкт-Петербурге ликвидированы последствия атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Техногенные последствия утренней атаки БПЛА украинских нацистов на инфраструктуру города ликвидированы. Состояние четырëх пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь», – проинформировал Беглов в своем канале в «Максе».

Как сообщалось ранее, сегодня ранним утром под удар беспилотников попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек, погибших нет, уточнял Беглов.

В Ленинградской области сбили 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube