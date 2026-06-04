В России предложили создать «клуб миллионеров» для повышения рождаемости

В России предложили объединить в «клуб миллионеров» предприятия, которые платят сотрудникам миллион рублей при рождении ребенка. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В настоящее время такую поддержку своим работникам в России оказывают более ста компаний. Их можно объединить в один клуб, входной билет в который составит 1 млн рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника.
«Это не так много, но это будет очень символично», – сказала Матвиенко на сессии Петербургского международного экономического форума.
Председателя Совфеда напомнила, что по инициативе президента России Владимира Путина корпоративные пособия в размере до одного 1 млн рублей освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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