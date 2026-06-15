Финляндия обвинила гражданина России в обрыве подводных кабелей

Финская прокуратура обвинила россиянина в обрыве подводных кабелей связи. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Телекоммуникационный кабель, идущий из Хельсинки в Таллин, был поврежден в канун Нового года. Сухогруз Fitburg был остановлен в Финском заливе на пути из Санкт-Петербурга в Израиль.

В момент задержания на борту находились 14 человек – из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Моряков обвинили в саботаже, повлекшем нарушение работы телекоммуникационной связи с отягчающими обстоятельствами.

Изначально правоохранители подозревали четверых членов экипажа, но обвинения предъявили только двоим – капитану-россиянину и боцману-азербайджанцу. Фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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