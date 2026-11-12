СКР возбудил дело по факту убийства военного в Санкт-Петербурге

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городское ГСУСК.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что около 7 утра на Колпинском шоссе в Шушарах взорвался автомобиль. По предварительным данным, погиб один человек, еще один получил ранения.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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