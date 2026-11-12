Продажу вейпов запретят в Карелии

Депутаты Заксобрания Карелии поддержали введение запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года. Об этом глава республики Артур Парфенчиков в своем Max-канале.

Соответствующий законопроект разработал Минпромторг региона по инициативе Парфенчикова. Документ прошел согласование с Минюстом, Минздравом и Минфином, оценку регулирующего воздействия, публичные консультации и экспертный совет, отметил глава региона.

По словам Парфенчикова, «отсрочка дает бизнесу возможность адаптироваться, а контролирующим органам – подготовиться». Он подчеркнул, что решение о запрете продажи электронных систем доставки никотина принято «не против бизнеса, а ради здоровья – прежде всего наших детей».

Накануне парламент Санкт-Петербурга принял в первом чтении законопроект о полном запрете продажи вейпов в городе с 1 марта 2027 года. На прошлой неделе продажу вейпов и жидкостей к ним запретили в Вологодской и Томской областях.

Напомним, регионы России в июне этого года получили право вводить запрет на продажу вейпов на своей территории с марта 2027 года на пять лет.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube