Женщина госпитализирована после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба губернатора северной столицы. Падение обломков БПЛА зафиксировано в Приморском и Выборгском районах города. Повреждения получил многоэтажный жилой дом в Приморском районе.

По информации властей, силы ПВО ночью отразили атаку дронов ВСУ на Санкт-Петербург. В сторону северной столицы летело 55 БПЛА, из них десять было сбито над Новгородской областью, 45 – над Ленобластью и Петербургом.

«Зафиксировано падение обломков БПЛА в Приморском и Выборгском районах. В многоэтажном жилом доме на ул. Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Пострадала женщина, она госпитализирована», – говорится в сообщении.

Жильцы двух подъездов пострадавшей многоэтадки временно размещены в школе №575. По поручению губернатора Александра Беглова им оказывается необходимая помощь.

Также в Приморском и Выборгском районах «повреждены остекление и несколько автомобилей», – добавили в пресс-службе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Сотрудники ЖКХ приступили к восстановительным работам.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии над регионом 45 БПЛА за ночь. Предварительно, пострадавших и повреждений нет, отметил он. Ладожский мост через Неву на трассе «Кола» временно перекрывали – с него работали мобильные огневые группы. Объект поврежден не был.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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