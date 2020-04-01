Результат анализа на коронавирус у погибшей журналистки из Перми был «сомнительным»

Глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что скончавшаяся вчера 36-летняя журналистка Анастасия Петрова умерла от пневмонии. Что стало возбудителем, пока неизвестно – этот вопрос выясняется. По словам Мелеховой, журналистка «проходила как вернувшаяся из-за границы». У нее брали материал на анализ, чтобы понять, был ли это коронавирус.

«Первый результат был сомнительный, он был отправлен в Новосибирск. Поэтому давайте дождемся результата, дальше будем делать выводы. Мы понимаем круг общения, они изолированы, анализы у них отрицательные», – сказала Мелехова в ходе брифинга.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 01.04.20

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