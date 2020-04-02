У погибшей журналистки из Перми был коронавирус (СКРИНЫ)

У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.

Информацию об этом подтвердил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям», – приводит слова Махонина телеграм-канал Пермского края.

В минздраве региона сообщили СМИ, что второй результат пришел только сегодня, тогда как подруга погибшей Юлия Балабанова выложила в своем фейсбуке скриншот переписки с Анастасией Петровой от 29 марта. В нем сама журналистка пишет, что вторая проба – положительная.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 01.04.20

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