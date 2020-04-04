Глава региона объяснил полиции, как поступать с нарушителями режима самоизоляции

В Перми прошло очередное заседание краевого оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает «Новый День». В числе прочего, глава Прикамья Дмитрий Махонин объяснил представителям правоохранительных органов, как нужно поступать с нарушителями режима самоизоляции. По его словам, представители силовых структур должны заниматься «ювелирной работой с гражданами в части разъяснения ограничений передвижения людей, связанных с режимом полной самоизоляции». «Мы должны предупреждать людей, разговаривать с ними, а не использовать с ходу силовые и административные методы», – цитирует Махонина телеграм-канал краевого оперштаба.

Добавим, что на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет – в Пермском крае подтвержден лабораторно 21 случай заболевания covid-19, 16 пациентов находятся в больницах, трое выздоровели и выписаны, два человека скончались. Один из них – 48-летний мужчина, который также страдал от онкологии, он заразился коронавирусом за рубежом, вторая –36-летняя журналистка Анастасия Петрова, она контактировала с вернувшимися из-за рубежа.

Пермь, Екатерина Норсеева

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