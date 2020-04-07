Медики объяснили странность в анализах на коронавирус: «Он то проявляется, то затухает»

У главного врача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его супруги, вернувшихся в марте из заграничного отпуска, подтвердили коронавирус. Они в числе тех 11 пациентов, о которых сообщил сегодня оперштаб. При этом ранее говорилось о том, что у медика и его жены отрицательные результаты, а до того – положительные.

«По мнению специалистов, путаница в результатах тестов (сначала показывали наличие инфекции, потом – ее отсутствие, сейчас – снова наличие) связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать. Его природа до конца не изучена», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 Пермского края.

«Диагностика на данный момент не столь совершенна, она проходит в три этапа. Первый этап – диагностика на уровне медучреждений, при положительном результате мазок передается в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, также у пациента отбирается повторный мазок и делается диагностика на втором уровне. Результат может быть двоякий. Если два отрицательных – снимается диагноз, если положительный – передают материалы в Москву на установку окончательного диагноза. Из Москвы может вернуться как отрицательный, так и положительный ответ. Мы наблюдаем, что в порядка 70% [случаев] подтверждалась наша диагностика, а в 30% – отбивалась. Диагностика не совершенна, чтобы дать четкий положительный ответ», прокомментировал главный внештатный эпидемиолог минздрава Пермского края Кирилл Овчинников.

Отметим, что Мезенцев и его жена изолированы, главврач находится в больнице в отдельном боксе. При этом в краевом оперштабе сообщили, что у контактировавших с медиком людьми вирус не обнаружен.

Напомним, как уже писал «Новый День», Мезенцев после возвращения из отпуска в Турции решил не оставаться дома на обязательной 14-дневной самоизоляции, а вышел на работу. Спустя какое-то время у него появились признаки ОРВИ, первый анализ показал положительный результат, в итоге несколько десятков сотрудников онкологического диспансера стали контактными с ними и были помещены под меднаблюдение.

В минздраве региона сообщали, что проводят оценку действий Мезенцева, после чего «будут приняты необходимые решения». «В условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей – это важно вдвойне», – говорили там.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 07.04.20

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