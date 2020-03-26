Главврач онкоцентра в Перми вышел на работу после отпуска за границей. Сейчас у него подозревают COVID-19, десятки медиков на карантине

В Перми главный врач краевого онкодиспансера Максим Мезенцев после возвращения из отпуска в Турции решил не оставаться дома на обязательной 14-дневной самоизоляции, а вышел на работу. Сейчас медик находится в больнице с подозрением на коронавирус, а десятки его коллег помещены на карантин. Об этой вопиющей истории сообщает пермское издание 59.ru со ссылкой на информированный медицинский источник.

По словам собеседника издания, Мезенцев после выхода на работу успел провести конференцию с сотрудниками онкодиспансера. В итоге под карантин попали около 30 работников медицинского учреждения. «Работа больницы нарушена», – констатировал источник.

В минздраве Пермского края подтвердили, что у главврача регионального онкодиспансера подозревается наличие коронавирусной инфекции. Ведомство со ссылкой на слова самого Мезенцева сообщает, что в середине марта тот вернулся «из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ». Главврач ходил на работу, пока у него не появились признаки простудной инфекции. Сейчас он находится в изолированном блоке инфекционной больницы. «Установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей», – добавили в министерстве.

В настоящее время минздравом проводится оценка действий Мезенцева, после чего «будут приняты необходимые решения», отметили в министерстве. В ведомстве при этом подчеркнули, что «в условиях распространения коронавируса, помимо предпринимаемых мер, очень важна и сознательность людей, а для врачей – это важно вдвойне».

На 26 марта в Пермском крае зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Всего по России выявлено 840 заболевших COVID-19 в 56 регионах, из них 546 – в Москве.

На этой неделе под «уголовку» за отказ от карантина попала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. Женщина вернулась из Испании в разгар эпидемии коронавируса и не стала самоизолироваться, а продолжила читать лекции студентам и посещать медучреждения. Медик в итоге заболела коронавирусом и могла заразить 11 человек, контактироваших с ней. Все они попали в больницу с подозрением на коронавирус.

Пермь, Ольга Панфилова

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