Главный инфекционист Ставрополья попала под «уголовку» за отказ от карантина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Женщина вернулась из Испании в разгар эпидемии и не стала самоизолироваться, а продолжила читать лекции студентам и посещать медучреждения.

По данным следствия, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого минздрава находилась в Испании с 6 по 9 марта. В тот момент в стране уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Врач не уведомила руководство вуза и министерства о том, что была за границей. 14-дневный карантин она также проходить не стала, а вышла на работу, где читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. 17 марта женщина была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали COVID-19.

«При этом ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, а также устанавливают личности тех, кто может быть привлечен в качестве обвиняемых по этому делу.

В ставропольском минздраве сообщили, что в настоящее время состояние пациентки оценивается, как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика. Кроме того, в больницу попали 11 человек, которые контактировали с Санниковой. У всех есть подозрение на коронавирус, однако специального лечения им не проводится, так как симптомы слабо выражены. В целом в Ставропольском крае под наблюдением медиков остаются более 350 человек.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 23.03.20

В Верховной раде заразились уже 4 депутата – под угрозой Порошенко. / В Екатеринбурге раскрыто убийство 19-летней девушки (ФОТО). / Бывший управляющий администрации Алтая получил срок за взятку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»