Больная коронавирусом главный инфекционист Ставрополья читала лекции и ходила по поликлиникам

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова вернулась из Испании и пренебрегла обязательным карантином. Женщина прочитала лекцию студентам и посетила несколько медучреждений, а затем была госпитализирована с симптомами коронавируса нового типа. В результате под угрозой оказались тысячи контактировавших с ней людей.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подтвердил, что заболевшая коронавирусом женщина – врач. Однако фамилии и ее должности он называть не стал. По данным источников местных СМИ, речь идет о главном инфекционисте края, профессоре, Заслуженном враче России, главном внештатном специалисте Минздрава Ирине Санниковой.

В настоящее время женщина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Первые анализы на коронавирус дали положительный результат, сейчас ждут подтверждения или опровержения из новосибирского НИИ «Вектор», пишет агентство «Акценты».

Инфекционист была с неофициальным визитом в Испании, где в данный момент зарегистрированы более 18 тысяч заболевших COVID-19. Вопреки требованиям Роспотребнадзора, вернувшись в Россию, Санникова не стала самоизолироваться, а вышла на работу. Главный инфекционист региона успела побывать в нескольких медучреждениях – это краевой минздрав, городская поликлиника №2 и Ставропольская медакадемия.

«Также врач провела лекции со студентами. Все контакты сейчас проверяются, но пока никто не понимает, как собирать студентов, потому что они разъехались по домам. А многие из них живут не на Ставрополье, а в республиках СКФО, также в Индии, Иране, Ираке и других странах. И с кем они контактировали за сутки – неизвестно», – рассказал источник изданию «Блокнот».

«Мы понимаем, с кем она работала, и всех этих людей начинаем сегодня обследовать», – говорит Владимиров в своем видеообращении, которое он разместил в Instagram. При этом губернатор оправдывает отказ врача от карантина тем, что у «данного человека коронавирус не имел типа ОРВИ и не мог передаваться воздушно-капельным путем».

В комментариях к публикации губернатора возмущенные пользователи удивляются тому, как главный инфекционист не знала о важности мер профилактики, а также задаются вопросом, почему врач пренебрегла карантином, поставив под угрозу жизни многих людей.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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