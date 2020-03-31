Заболевшая коронавирусом медсестра в Липецке вышла на работу и могла заразить десятки коллег и пациентов

В Липецкой области медик могла заразить 8 коллег коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем инстаграме.

По его словам, в Липецкой области «растет число людей, которые могут быть больны [коронавирусом]: «Сейчас их 23 человека. Всех их обследуют». Отметим, что на 30 марта в регионе выявлено 10 случаев заражения COVID-19. В области введен строгий режим самоизоляции всех граждан.

Как указал губернатор, в списке тех, у кого подозрение на коронавирусную инфекцию, находится 8 медицинских работников. «Они контактировали с коллегой, нарушившей режим самоизоляции», – уточнил Артамонов.

Как отметил глава региона, случившееся является «преступной халатностью». «Безответственное поведение», – написал он. Артамонов подчеркнул, что медик-нарушитель «однозначно будет отвечать перед судом».

По данным СМИ, коронавирус был подтвержден у медсестры поликлиники МВД и ее мужа – участкового полицейского. До подтверждения диагноза женщина предпочла не соблюдать режим самоизоляции. Она несколько дней с температурой ходила на работу и контактировала с коллегами и пациентами, пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источник в областной администрации. Сейчас по медицинском наблюдением находятся около 60 человек из круга общения заразившегося COVID-19 медика. Люди помещены в карантин, у них взяты анализы на коронавирус.

На прошлой неделе под уголовное преследование за отказ от карантина попала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. Женщина вернулась из Испании в разгар эпидемии коронавируса и не стала самоизолироваться, а продолжила читать лекции студентам и посещать медучреждения. Медик в итоге заболела коронавирусом и могла заразить 11 человек, контактироваших с ней. Все они попали в больницу с подозрением на коронавирус. В отношении Санниковой возбуждено уголовное дело по ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Липецк, Ольга Панфилова

Липецк. Другие новости 31.03.20

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