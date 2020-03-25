Губернатор хочет уволить чиновницу от здравоохранения за отдых в Египте во время пандемии

Губернатор области Алексей Островский предлагает уволить заместителя начальника департамента здравоохранения Кристину Рябкову. Чиновница уехала отдыхать в Египет, несмотря на введение в регионе особого положения.

«Я до глубины души возмущен ее поступком. Считаю, что любой чиновник после введения ограничительных мер свой отпуск должен проводить исключительно на территории РФ, а еще лучше в родной и замечательной Смоленской области, тем более, когда речь идет о сотруднике департамента здравоохранения в должности первого заместителя», – заявил губернатор изданию «Подъем».

Глава области считает, что Рябкова была «обязана отменить все свои планы, остаться в строю и наравне с коллегами помогать решать проблему распространения коронавирусной инфекции».

Островский поручил создать комиссию, которая рассмотрит поступок чиновницы. При этом губернатор уточнил, что по Трудовому кодексу уволить «неугодного» сотрудника нельзя. Поэтому он будет настаивать на соглашении сторон.

Ранее была уволена главный инфекционист Ставропольского края. Женщина побывала в Испании, которая считается неблагополучной по коронавирусу. Медик скрыла, что была за границей, пренебрегла карантином и приступила к работе. Несколько дней спустя женщина попала в реанимацию с симптомами Covid-19. Диагноз подтвердился. В настоящее время в больнице находятся 11 человек, контактировавших с ней. Кроме того, инфекционист стала фигуранткой уголовного дела.

Своего поста лишится и главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков, который улетел в отпуск в Таиланд, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Губернатор Владислав Шапша, узнав об этом, предложил подобрать медику менее ответственную должность.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 25.03.20

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