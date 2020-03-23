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Понедельник, 23 марта 2020, 16:48 мск

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Главврач калужской больницы лишится должности за отпуск во время пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков улетел в отпуск в Таиланд, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Губернатор Владислав Шапша, узнав об этом, предложил подобрать медику менее ответственную должность.

Как сообщают местные СМИ, об отсутствии главврача стало известно во время заседания правительства, на котором губернатор потребовал отчета об эпидемиологической ситуации в регионе. Замминистра здравоохранения пояснил, что Владимир Кондюков находится в плановом отпуске в Таиланде, куда он улетел еще до закрытия авиасообщения.

Врач вернется в Россию только в четверг. При этом после возвращения он должен будет пройти обязательный 14-дневный карантин.

Владислав Шапша назвал действия Кондюкова безответственными. «Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Таиланд в такое время и без разрешения», – заявил губернатор.

Глава региона добавил, что на человека возложили слишком большую ответственность. Кондюкову следует подобрать работу с меньшим уровнем ответственности. «Ни в коем случае эту ситуацию без кадровых решений не надо оставлять», – заключил Шапша.

Ранее калужский губернатор запретил всем госслужащим уезжать в зарубежные командировки и отпуска. Такие же рекомендации были даны всем жителям региона.

В настоящее время в Калужской области выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. В целом в России зафиксировано 438 больных Covid-19.

Калуга, Зоя Осколкова

Калуга. Другие новости 23.03.20

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