Врач частной клиники в Санкт-Петербурге отказалась от карантина

Следственный комитет проводит проверку в отношении врача одной из частных медицинских клиник в Санкт-Петербурге. Медик прилетела из Таиланда и не стала самоизолироваться.

По данным полиции, 32-летняя женщина вернулась из отпуска 15 марта. Она отдыхала в Таиланде, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Несмотря на рекомендации, через два дня после возвращения врач выполняла свои обязанности в штатном режиме, «поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники», сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Проводится доследственная проверка по факту возможного сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Ранее таким же образом поступила главный инфекционист Ставропольского края. Женщина побывала в Испании, которая считается неблагополучной по коронавирусу. Медик скрыла, что была за границей, пренебрегла карантином и приступила к работе. Несколько дней спустя женщина попала в реанимацию с симптомами Covid-19. Диагноз подтвердился. В настоящее время в больнице находятся 11 человек, контактировавших с ней.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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