Глава башкирского поселка и его жена-медик скрыли поездку в Доминикану

Глава администрации сельского поселения Ермолаевское Роман Барановский и его супруга-медик вернулись из Доминиканской Республики и пренебрегли карантином. В результате чиновника уволят. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Если что-то и погубит людей, то наша безалаберность. У нас крайне неприятный случай, который не красит чиновников. Глава поселка Ермолаево (административный центр Куюргазинского района) съездил в Доминиканскую Республику и скрыл этот факт, не изолировался, и ходил на работу», – сообщил Хабиров на оперативном совещании.

Более того, вместе с чиновником за рубежом была его супруга. Она работает врачом. Женщина также не стала соблюдать режим самоизоляции и продолжала леченую деятельность.

Глава Башкирии назвал такое поведение «негодяйским и отвратительным». «Понятно, что с такими людьми надо расставаться, бессовестное поведение к окружающим бьет по нам, с этим человеком однозначно надо расставаться, чтобы его ноги близко не было к органам государственной власти», – подчеркнул Хабиров.

В последнее время со всей страны поступают сообщения о нарушивших карантин россиянах. Примечательно, что самоизолироваться не желают не только рядовые граждане, но и врачи, которые не понаслышке знают об опасности вируса. Так под «уголовку» за отказ от карантина попала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. Женщина вернулась из Испании в разгар эпидемии коронавируса и не стала самоизолироваться, а продолжила читать лекции студентам и посещать медучреждения. Медик в итоге заболела коронавирусом и могла заразить 11 человек, контактироваших с ней. Все они попали в больницу с подозрением на коронавирус.

Уфа, Зоя Осколкова

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