В Тюменской области чиновницу обвинили в опасном нарушении карантина по коронавирусу

Блогер Владимир Воронин обвинил замглавы Ишимского района Светлану Филиппову в нарушении «коронавирусного» карантина. На своей странице в сети Интернет vishime.org Воронин написал, что Филиппова, вернувшись из отпуска в Италии, проигнорировала карантин и вышла на работу.

«Заместитель главы ишимского района и она же управляющая делами администрации Филиппова Светлана Михайловна, вернувшись из отпуска, приступила к исполнению своих обязанностей, – написал Воронин. – Всё бы ничего, но отдыхала она, как говорят ее сотоварищи, в Италии. Что происходит сейчас в этой стране, надеюсь, знают все. Знают это и работники районной администрации. Некоторые даже позволяют себе открыто спросить чиновницу, как так получилось, что она миновала все карантинные мероприятия. Ответ достойный российского чиновника местного пошиба: «Зараза к заразе не пристает…»».

Владимир Воронин добавляет, что оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса должен обратить внимание на действия ишимской чиновницы.

В оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса официально опровергли данную информацию, назвав ее фейковой. «Чиновница во время отпуска со 2 по 12 марта была в ОАЭ, по возвращению сдала тест на коронавирус (результат – отрицательный) и сейчас находится на самоизоляции. К работе приступит 26 марта», – говорится в сообщении штаба.

В приемной администрации Ишимского района «Новому дню» также сообщили, что Филиппова на самоизоляции и вернется к работе 26 марта.

Ишимский блогер Владимир Воронин заявил «Новому дню», что Светлана Филиппова покинула рабочее место только со вторника, 24 марта. «Она прилетела [из отпуска], почувствовала себя больной. Через пару дней у нее кашель прошел, температура спала, она пошла на работу. На прошлой неделе она уже работала. Все знают, что она отдыхала, но кто-то говорит, что в ОАЭ, кто-то -что в Италии. Это неважно. Там и там зараза. Вчера вечером ей позвонили и сказали, чтобы она с утра была на больничном. Сегодня в администрацию района приходили из санэпиднадзора, что-то смотрели в кабинете Филипповой. По крайней мере, так говорят работники администрации», – объяснил Воронин.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой за нарушение карантина. Женщина вернулась из Испании в разгар эпидемии и не стала самоизолироваться, а продолжила читать лекции студентам и посещать медучреждения.

Врач не уведомила руководство вуза и министерства о том, что была за границей. 14-дневный карантин она также проходить не стала, а вышла на работу, где читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства. 17 марта женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, у нее диагностировали COVID-19.

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