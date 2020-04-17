Пермяков, вернувшихся спецрейсом из Таиланда, отправили в обсерватор в Казани на 14 дней

Минувшей ночью в аэропорту Казани приземлился борт «Уральских авиалиний», который доставил граждан России из Таиланда. Рейс совершался из Бангкока. Всего этим самолетом вывезли 179 пассажиров, из которых большая часть – 111 человек – жители Татарстана. Также на борту были люди из Башкортостана и Пермского края.

«Более двух десятков пермяков, подавших в конце прошлой недели сигналы SOS, сейчас направлены на 14 дней на обсервацию в казанский санаторий Ливадия», – сообщили в оперативном штабе Прикамья.

Как писал ранее «Новый День», Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», как ожидается, привезут россиян из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани, говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Пермь, Екатерина Норсеева

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