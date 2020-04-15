В Екатеринбург на этой неделе прибудут вывозные рейсы из-за границы

В Екатеринбург на этой неделе прибудут туристы из-за границы. В предварительном списке Росавиации город значится в числе других, которые примут вывозные рейсы. Конкретная дата, страна и перевозчик еще не обозначены.

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии», как ожидается, привезут россиян из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани, говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Когда именно и из какой страны будет совершен рейс в Екатеринбург, пока не сообщается. В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» «Новому Дню» сказали, что перевозчика на тот или иной рейс назначает Росавиация. Пока неизвестно, какая авиакомпания привезет туристов в Екатеринбург. «График рейсов с назначенными датой и перевозчиком появится на сайте Росавиации», – отметили в авиакомпании.

В Росавиации уточняют, что «окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ».

Напомним, ранее предполагалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» совершит 4 рейса из Индии в Екатеринбург с 4 по 8 апреля. Но после приостановки вывоза туристов из всех стран, которое было объявлено с 4 по 6 апреля, эти рейсы были отменены по решению Росавиации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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