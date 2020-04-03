Россия останавливает авиасообщение для возвращения россиян из других стран

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все авиарейсы для возвращения россиян, остающихся за границей, а также для возвращения иностранцев из РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их сведениям, соответствующую телеграмму от Росавиации получили российские авиакомпании. Таким образом, международное авиасообщение может быть полностью остановлено.

Росавиация пока не прокомментировала данную информацию.

Меж тем сегодня стало известно об отмене вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, запланированного на 3 июня. Об этом сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке в своем Facebook.

Ранее Росавиация составила график чартерных рейсов, организуемых для возвращения россиян из-за рубежа до 5 апреля. Утром в пятницу, 3 апреля, в аэропорт Шереметьево прибыл специальный рейс авиакомпании Azur Air из Латинской Америки. На борту самолета «Боинг-777 находилось 315 российских граждан, которые оставались на территории Бразилии и Перу.

Отметим, что из-за жестких ограничительных мер, принятых разными странами мира в связи с пандемией коронавируса, тысячи российских туристов не могут вернуться домой.

Ранее, с 27 марта Россия прекратила все международное авиасообщение, за исключением чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа.

Москва, Наталья Петрова

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