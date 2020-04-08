Опубликован предварительный график вывозных рейсов из 10 стран – не всех россиян вернут на родину бесплатно

Министерство транспорта России опубликовало предварительный график рейсов по возвращению россиян на родину, подготовленный Росавиацией по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из-за рубежа.

В список попали рейсы из 10 стран – США, Таиланда, Индии, Индонезии, Мальдивской Республики, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории.

«На 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале», – говорится в сообщении Минтранса. Самолет с россиянами уже вылетел из Нью-Йорка в Москву. Как передает ТАСС, регистрацию на рейс прошли несколько десятков россиян, но сколько именно, власти не уточняют.

На 9 апреля намечен рейс «Аэрофлота» в российскую столицу из Денпасара (Бали, Индонезия). На 10 апреля запланированы рейсы «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург из Таиланда и из Ларнаки (Кипр), два рейса S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио – Владивосток.

11 апреля, как ожидается, «Аэрофлот» доставит российских граждан в Москву и Санкт-Петербург из Бангкока и в Москву из Антальи, а «Уральские авиалинии» могут доставить пассажиров из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу. 12 и 13 апреля намечены рейсы «Аэрофлота» в Москву из Мадрида, Токио, Подгорицы (Черногория) и Гоа (Индия).

Данный график должен утвердить оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации Росавиации, к настоящему времени желание вернуться из-за границы выразили 25,8 тыс. россиян.

В ведомстве отметили, что на вывозные рейсы «могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года». Все они в обязательном порядке должны заполнить анкету на портале госуслуг – на основании этих данных формируются списки вывозных рейсов.

При этом не всех россиян эвакуируют на родину бесплатно. Не заплатят ни копейки те граждане, у которых на руках есть неиспользованный билет на самолет любой российской авиакомпании. Если у людей есть неиспользованный билет зарубежного перевозчика, то им придется выложить 200 евро при перелете из Европы и 400 евро в случае дальних рейсов. Для детей предусмотрены скидки, говорится в сообщении Росавиации.

«Пассажиры, которые заявились на рейс и не пришли на него, должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок», – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что по прибытие на родину россияне должны самоизолироваться на 14 дней в домашних условиях, при отсутствии такой возможности их направят в обсерваторы.

Напомним, что Россия из-за ситуации с коронавирусом 4 апреля приостанавливала рейсы по вывозу россиян из-за рубежа. 6 апреля Россия возобновила возвратные рейсы. В этот день самолетом из Киргизии в Екатеринбург доставили 35 человек, еще 178 человек, сотрудников предприятий Росатома, доставили из Бангладеш в Нижний Новгород.

Москва, Наталья Петрова

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