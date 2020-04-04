Голикова рассказала, когда власти возобновят вывоз россиян из-за рубежа

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в понедельник, 6 апреля, будет составлен график вывоза застрявших за рубежом россиян, после чего будут постепенно возобновлены возвратные авиарейсы.

По ее словам, власти взяли двухдневный тайм-аут на прилет из-за границы рейсов с россиянами, чтобы сформировать списки тех, кто должен вернуться на родину. Приостановка вывозных рейсов необходима для «четкого представления, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», пояснила Голикова. Она добавила, что власти не смогли идентифицировать 13660 человек из «26 с небольшим тысяч граждан», которые должны вернуться.

Вице-премьер подчеркнула, что «мы никого не бросаем», однако «важно не получить еще одну волну коронавируса в России», передает «Интерфакс». «Мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию РФ с одной лишь целью – обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов», – добавила она.

С 4 апреля Россия приостановила все авиарейсы по вывозу россиян на родину. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 объяснил данное решение необходимостью сдержать новую волну завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории России.

Ранее «Ъ» привел неофициальные данные МИД РФ, согласно которым за границей в данный момент остаются около 30 тысяч россиян, просивших о помощи для возвращения на родину.

Москва, Наталья Петрова

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