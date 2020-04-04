Десятки тысяч застрявших за границей россиян не могут вернуться на родину из-за отмены вывозных рейсов

Десятки тысяч россиян, застрявших за рубежом в связи с ситуацией с коронавирусом, не могут вернуться на родину из-за решения о запрете вывозных рейсов, котороые было принято накануне оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России. Все международные авиарейсы, в том числе включая чартеры для вывоза россиян из-за рубежа, приостановлены с 00:00 мск 4 апреля. Сегодня два перевозчика – S7 и «Уральские авиалинии» – объявили о приостановке возвратных рейсов. S7 с 4 апреля приостанавливает вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама, Японии, говорится в сообщении перевозчика. «Уральские авиалинии» сообщили, что вынуждены отменить возвратный рейс Тривандрум (Индия) – Екатеринбург от 4 апреля. Накануне стало известно, что «Аэрофлот» отменил вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, ранее намеченный на 3 апреля.

В сообщении оперативного штаба указывается, что вывозные рейсы приостановлены «в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории» страны.

На какой срок остановлены полеты, неизвестно. «Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», – отмечается в сообщении.

По информации оперативного штаба, желающим вернуться в Россию следует заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Данная форма доступна с 00:00 мск 4 апреля. На основе этих сведений будет составлен график вывоз россиян на родину «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», указывается в сообщении.

Власти обещают, что всем гражданам, предоставившим сведения, будет оказана помощь а время их пребывания за границей. На оплату проживания россиян и на продление сроков действия их визовых документы кабмин выделил министерству иностранных дел 500 млн рублей.

По данным представителя МИД РФ, на которого ссылается газета «Коммерсантъ», за рубежом остаются более 30 тысяч россиян, которые желают вернуться за родину. Эти люди зарегистрировались через российские дипломатические представительства, рассчитывая на оказание помощи в возвращении домой.

Ранее, 1 апреля, Ростуризм сообщил, что в РФ вернулись подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров. В две последние мартовские недели в страну прибыли около 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира. Однако, как отмечает Ассоциация туроператоров России, в разных точках мира на сегодняшний день остаются около 100 организованных туристов, которые не дождались возвратных рейсов.

Между тем самостоятельных отечественных туристов и тех россиян, которые временно или постоянно обосновались за границей, но решили вернуться на родину из-за пандемии, в сотни раз больше. В последние дни приходят множество сообщений от застрявших за рубежом соотечественников о том, что их выгоняют из огостиниц, а со стороны местных жителей звучат в их адрес угрозы расправы – туристов называют разносчиками коронавируса. Ситуация усугубляется тем, что из-за введенных карантинных мер закрыты магазины и заведения общепита. Люди не могут купить продукты и другие необходимые товары, а также лекарства. При этом у многих заканчиваются средства на жизнь.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.04.20

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