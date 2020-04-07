У всех прилетевших вчера из Киргизии возьмут пробы на коронавирус

Россия возобновила ввозные рейсы для эвакуации граждан из других стран. Накануне вечером самолетом из Киргизии в Екатеринбург доставили 35 человек, большинство из которых будут соблюдать карантин дома, троих жителей Якутии временно поместили в больницу Верхней Пышмы. У всех прибывших возьмут тест на коронавирус.

Накануне вечером возобновились авиарейсы по возвращению своих граждан из-за рубежа, сообщили в координационном совете при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Вчера же вечером были совершены первые два рейса: Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород. Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте «Стопкоронавирус.рф» и портале госуслуг.

Как рассказали в оперштабе Свердловской области, в Екатеринбург на борту «Уральских авиалиний» прилетели 35 человек. Большинство из них – свердловчане, которых после прохождения осмотра в Кольцово развезли на автобусах по домам, где люди будут соблюдать карантин.

«Все пассажиры здоровы, они не имеют признаков ОРВИ. В целях дополнительной безопасности прибывшие не посещали терминалов аэропорта, сразу по прилете был проведен тепловизионный контроль. Пассажирами получены постановления санврачей об обязательной самоизоляции, предполагающей постоянный медконтроль. Согласно действующей процедуре, на 10-й день у всех будет взят контрольный тест на коронавирус», – сообщили в оперштабе.

Из 35 человек трое – жители Якутии. Они помещены под наблюдение медиков Верхнепышминской центральной городской больницы, которая ранее была подготовлена как резервная площадка для временной изоляции граждан, вернувшихся из-за границы.

Сегодня прибудут еще два ввозных рейса. Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», вчера поздно вечером в Бангкок вылетели два борта авиакомпании «Аэрофлот». Сегодня они доставят туристов в Москву и Санкт-Петербург. Также 7 апреля авиакомпания S7 Airlines выполнит вывозной рейс из Токио во Владивосток.

Напомним, 4 апреля Россия временно приостановила ввозные рейсы. В правительстве сообщили, что берут двухдневный тайм-аут, чтобы сформировать списки тех, кто должен вернуться. По предварительным данным, за границей остаются более 26 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» совершит 4 ввозных рейса из Индии в Екатеринбург. Но впоследствии они отменились.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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