Желающих вернуться из США россиян не хватило на один рейс

Слишком мало граждан РФ изъявили желание вернуться из Соединенных Штатов. Такое количество не позволяет организовать вывозной рейс. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги». Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета», – цитирует дипломата «Интерфакс».
Ранее стало известно, что около 2 тысяч граждан России хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса. 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании «Аэрофлот» Нью-Йорк – Москва, который был отменен. Сотрудники посольства составляют список граждан на оказание адресной поддержки особо нуждающимся.
Тем, кто намерен выехать из США в Россию, необходимо заполнить электронную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» на портале Госуслуг. «Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести», – подчеркнул российский посол.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 07.04.20
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