В Пермском крае 26 новых заболевших с Covid-19

Врачи подтвердили диагноз коронавирус еще у 26 жителей Пермского края, сообщает региональный оперативный штаб. Таким образом, число выявленных случаев с момента начала заболеваемости в Прикамье составило 170. Подробностей о новых заболевших власти региона пока не дают.

Напомним, накануне сообщалось, что пермским медикам удалось вылечить уже больше 20 человек, все они выписаны из больниц. Три человека скончались.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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