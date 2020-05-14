Прикамье оказалось на втором месте по смертности от коронавируса а ПФО

Пермский край оказался на втором месте в Приволжском федеральном округе по уровню смертности среди заболевших Covid-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. «Показатель за неделю снизился с 1,43% до 1,38%, это второе место в Приволжском федеральном округе. По данным на 14 мая в регионе выявлен 871 заболевший коронавирусной инфекцией, 12 пациентов скончались», – сказали в ИЦК.

При этом ранее оперативном штабе Пермского края сообщали о 24 смертях пациентов, у которых прижизненно или посмертно был обнаружен коронавирус.

Добавим, по данным ИЦК, на первом месте по смертности от Covid-19 находится Удмуртия. В республике показатель составляет 2,99%. Этот регион на этой неделе занимает первую строчку по уровню летальности в стране.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 14.05.20

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