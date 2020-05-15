Власти готовы вновь ужесточить режим – если сохранится динамика по новым заболевшим

Власти Пермского края могут вновь ужесточить ограничения в регионе – из-за показателей по числу заболевших в последние дни. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Прикамья Сергей Никифоров. По его мнению, рост происходит из-за того, что люди не соблюдают санитарно-эпидемиологических норм.

«Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», – рассказал Сергей Никифоров.

Как ранее писал «Новый День», с 12 мая в Прикамье разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, ателье, швейных мастерских, фотосалонов, точек по изготовлению ключей, ремонтных мастерских, где занимаются починкой обуви и одежды, компьютерной и бытовой техники, непродовольственных магазинов площадью до 50 квадратных метров с отдельным входом, автосалонов и автосервисов. Тогда же власти разрешили одиночные занятия спортом на свежем воздухе и прогулки для тех, кто живет вместе.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 15.05.20

В Прикамье число заразившихся коронавирусом приблизилось к тысяче. / Прикамье оказалось на втором месте по смертности от коронавируса в ПФО. / Пермские власти все же разрешили маникюр, педикюр и массаж. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»