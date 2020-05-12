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Вторник, 12 мая 2020, 09:41 мск

Новости Пермь

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В Пермском крае сняли часть ограничений – можно гулять, стричься и покупать одежду

В Пермском крае с сегодняшнего дня вступило в силу решение главы региона Дмитрия Махонина о снятии некоторых ограничений, ранее введенных из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает «Новый День», с 12 мая разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, ателье, швейных мастерских, фотосалонов, точек по изготовлению ключей, ремонтных мастерских, где занимаются починкой обуви и одежды, компьютерной и бытовой техники, непродовольственных магазинов площадью до 50 квадратных метров с отдельным входом, автосалонов и автосервисов. Те, кто начинают работать, должны уведомить об этом пермский минпром и региональный Роспотребнадзор.

Жители Пермского края могут с сегодняшнего дня гулять – в том числе в парках, скверах, общественных садах, а также заниматься спортом на улице. Но либо по одному, либо с совместно проживающими людьми и только при соблюдении дистанции и использовании масок и перчаток.

Пермь, Екатерина Норсеева

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